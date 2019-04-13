تخوض انتخابات وعمرها 100 سنة

المصدر: رويترز

معظم الناس يرون أن بلوغ المئة سبب كاف للابتعاد عن الحياة العامة والراحة لكن ليزل هايسه كان لديها رأي آخر.

قررت هايسه، معلمة الرياضيات السابقة التي تبلغ من العمر 100 عام، فتح فصل جديد في حياتها بالترشح لانتخابات المجلس المحلي في بلدة كيرشهايمبولاندن.

وتركز هايسه حملتها على إعادة فتح حوض السباحة الخاص بالبلدة الذي أغلق في عام 2011.

وساهمت هايسه كثيراً في جهود إعادة فتح الحوض وعبرت عن استيائها لنقله إلى أطراف البلدة لكنها اكتشفت أن آراءها يتم تجاهلها عادة لأنها امرأة مسنة.

وتجرى الانتخابات في يوم 26 مايو في بلدة كيرشهايمبولاندن التي يقطنها نحو ثمانية آلاف نسمة في ولاية راينلند - بالاتينات في جنوب غرب ألمانيا وبدأ الناخبون يستمعون لما تقوله هايسه.