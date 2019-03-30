شاهد.. نبيل شعيل يطمئن الجمهور على صحة الرويشد

المصدر: البيان الالكتروني

طمأن الفنان الكبير نبيل شعيل جمهور عبد الله الرويشد في كل مكان على صحته، موجهاً الشكر لكل من سأل عن بوخالد.

وقال نبيل شعيل عبر فيديو برفقة الفنان الكبير عبد الله الرويشد "انا اليوم عند أخوي عبدالله للاطمئنان عليه واطمئن جمهوره.

وتوجه الرويشد بالشكر لكل من سأل عليه.

وكان الفنان الكويتي عبدالله الرويشد تعرض للسقوط على المسرح خلال إحيائه حفلاً في مركز جابر الأحمد، فتعثّرت قدمه وتعرض لسقطة قوية نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث أصيب ببعض الرضوض والكدمات.