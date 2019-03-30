ابنة الرويشد تطمئن الجمهور على صحة والدها

طمأنت اسيل ابنة الفنان عبد الله الرويشد جمهوره في كل مكان على صحة والدها ، موجهة الشكر لكل من سأل عن والدها.

وقالت في تغريدة على حسابها في تويتر " شكرا لكم من القلب لكل من سأل عن والدي الغالي فهو بصحه وعافيه لا اراكم الله مكروه بعزيز".

وكان الفنان الكويتي عبدالله الرويشد تعرض للسقوط على المسرح خلال احيائه حفلاً في مركز جابر الأحمد، فتعثّرت قدمة وتعرض لسقطة قوية نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث أصيب ببعض الرضوض والكدمات.

شكرا لكم من القلب لكل من سأل عن والدي الغالي فهو بصحه وعافيه لا اراكم الله مكروه بعزيز — Aseel Al Rowaished (@aar_1984) March 29, 2019

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