المصدر: البيان الالكتروني

تعرّض الفنان الكويتي عبدالله الرويشد للسقوط على المسرح خلال احيائه حفلاً في مركز جابر الأحمد، فتعثّرت قدمة وتعرض لسقطة قوية نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث أصيب ببعض الرضوض والكدمات، بحسب "النهار" اللبنانية.

ونشر رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ مقطع فيديو يُظهر سقوط الرويشد، قائلاً: "الحمدلله على سلامة فناننا الكبير عبدالله الرويشد، وما يشوف شر".

الحمدلله على سلامة فنانا الكبير عبدالله الرويشد ومايشوف شر pic.twitter.com/tu2B41lFcu — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) March 29, 2019

فيما طمأن حساب مركز جابر الأحمد عبر "توتير" جمهور الرويشد على صحته، وقال: "نأسف لتعثر الفنان الكبير عبدالله الرويشد قبل قليل على المسرح الوطني، ونطمئن الجمهور بأنه بصحة وعافية. سلامات يا بوخالد".

نأسف لتعثر الفنان الكبير عبدالله الرويشد قبل قليل على المسرح الوطني، ونطمئن الجمهور بأنه بصحة وعافية .. سلامات يا بوخالد — مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي (@jacc_kw) ٢٩ مارس ٢٠١٩

شاهد.. سقوط عبد الله الرويشد على المسرح ونقله إلى المستشفى



https://t.co/4C5AYKtCff … #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/KuT0zAhNJt — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 29, 2019