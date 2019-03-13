للسنة العاشرة على التوالي.. «فيينا» أفضل مدينة للعيش

المصدر: رويترز

للسنة العاشرة على التوالي، تصدرت العاصمة النمساوية فيينا مؤشر ميرسر لأكثر المدن التي تصلح للعيش.

والمدينة المعروفة للسائحين بماضيها الاستعماري وقصورها المذهبة وموسيقاها الكلاسيكية، يسكنها 1.9 مليون نسمة وتحمل لقب "فيينا الحمراء" لأنها خضعت لحكم اليسار السياسي لفترة طويلة. كما تشتهر أيضا بتقديم الخدمات العامة بأسعار زهيدة وتوفير المساكن الاجتماعية.

وتقتسم المدينة بعض الخصائص مع مدينة زوريخ السويسرية التي حلت في المركز الثاني مثل المساحة المتوسطة والأمان وانتشار المساحات الخضراء لكن زوريخ تختلف عنها في أنها أغلى وتعد مركزا ماليا مهما.

واقتسمت مدن أوكلاند وميونيخ وفانكفور المركز الثالث.

ولم تتغير المراكز الخمس الأولى في قائمة مؤسسة ميرسر لجودة مستوى المعيشة في عام 2019 والتي نشرت اليوم الأربعاء، عن العام الماضي لكن فانكوفر صعدت من المركز الخامس إلى الثالث.

كما ظلت أسوأ عشر مدن في القائمة التي تضم 231 مدينة دون تغيير إذ حلت بغداد في المركز الأخير تلتها بانجي في جمهورية أفريقيا الوسطى فالعاصمة اليمنية صنعاء.