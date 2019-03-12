جلسة يوغا مجانية في حديقة المعجزة

المصدر: ترجمة - بيان السطري

وسط أجواء عائلية محفوفة بجماليات مليون زهرة وعبق روائحها الفواحة، تستضيف حديقة المعجزة في دبي جلسة يوجا جماعية لمدة ساعة يوم السبت 16 مارس في شارع ديزني أمام هياكل الأزهار العملاقة المذهلة من ميكي ماوس والأصدقاء.

وفي أكبر حديقة للزهور الطبيعية في العالم، سيكون بوسع جميع العائلات في الإمارات ومحبي اليوغا فوق 8 أعوام الانضمام لهذه الجلسة بشكل مجاني والتي تأتي ضمن رسوم دخول الحديقة ( 50 درهماً للبالغين ، 40 درهماً للأطفال بعمر 12 سنة وما دون ، ومجانًا لأصحاب الهمم والأطفال دون سن 2).

وتهدف الحديقة من تنظيم هذا الحدث إلى تعزيز أسلوب الحياة الصحي للأفراد بأسلوب أكثر مرح وبساطة وباستخدام شخصيات ديزني الشهيرة.

يبدأ التسجيل الساعة 9 صباحًا عند مدخل كبار الشخصيات في الحديقة فيما ستنطلق الجلسة من الساعة 9.30 صباحًا. وبالنسبة للأطفال الذين سيرافقون أهاليهم دون سن 8 سنوات، أو الذين لا يرغبون في المشاركة في درس اليوغا ، سيكون هناك عدد من الأنشطة الترفيهية والتي تشمل محطة طلاء الوجه تحت عنوان ميكي آند فريندز ومحطة تلوين وغيرها من الفعاليات.