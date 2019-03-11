جمع 93 ألف دولار لعاملة فلبينية تم فصلها من عملها

المصدر: أ ف ب

تمكنت حملة تمويل جماعي تهدف إلى جمع المال من أجل عاملة منازل فلبينية، تردد أنها قد تم فصلها من عملها بعد تشخيص إصابتها بمرض السرطان، من جمع أكثر من 735 ألف دولار هونج كونج (93 ألف دولار أمريكي) حتى صباح اليوم الاثنين.

وقد تم تشخيص إصابة العاملة، بيبي جين آلاس، والتي تحمل اسم "جو جيت فندينج"، بسرطان عنق الرحم من الدرجة الثالثة، في منتصف فبراير الماضي، ثم قام صاحب العمل في هونج كونج بفصلها عن العمل بعد وقت قصير من تشخيص حالتها، بحسب ما جاء على صفحة جمع التبرعات.

ولم يعد من حق آلاس الحصول على خدمات الرعاية الطبية الحكومية بعد فصلها من عملها، وهي تقيم حاليا مع جيسيكا بابادوبولوس، صاحبة العمل الذي تعمل به أختها.

وبحسب ما ورد على صفحة جمع التبرعات، فقد كان رب العمل يحرمها من الطعام بصورة منتظمة، قبل أن يفصلها، لدرجة أنها فقدت 16 كيلوجراما من وزنها منذ وصولها إلى هونج كونج في عام 2017.

وبدأت بابادوبولوس حملة جمع التبرعات بالنيابة عن آلاس، وهي تساعدها في تنسيق حصولها على العلاج الطبي في هونج كونج، والذي سيتم تقديم بعضه بدون مقابل.

وتمضي آلاس في إجراءات رفع دعوى قضائية ضد صاحب عملها، من خلال وزارة العمل في هونج كونج.

ويشار إلى أن هونج كونج اعتمدت في عام 2017 على أكثر من 369 ألف من "المساعِدات" في المنازل، الذين يكونون في الأساس نساء من الفلبين وإندونيسيا، للقيام بأعمال المنزل ورعاية الأطفال وأفراد الأسرة من المسنين، بحسب بيانات الإحصاء السكاني.