عشرة آلاف درهم جائزة نشر صورة على انستغرام

المصدر: البيان الإلكتروني

دعا مركز التسوق «سيتي سنتر مردف» كافة عشاق التقاط صور المأكولات لاختبار مهاراتهم في التصوير خلال فعاليات مهرجان دبي للمأكولات، والاستفادة من فرصة الفوز ببطاقة "هديتي" مميزة بقيمة عشرة آلاف درهم عند نهاية المهرجان.

وسيتمكن زوار «سيتي سنتر مردف» يومياً لغاية 9 مارس من التقاط أجمل صور المأكولات والوجبات الشهية وبخلفيات جميلة للمطاعم المختلفة، ومشاركتها على موقعي التواصل الاجتماعي: فيسبوك وإنستاغرام باستخدام الوسم #CCMiFoodie لفرصة الفوز ببطاقة "هديتي" بقيمة 500 درهم يومياً. وستحصل أجمل صورة يتم اختيارها خلال الحملة على بطاقة "هديتي" بقيمة 10 آلاف درهم. كما سيتم عرض مجموعة مختارة من الصور التي يشاركها الزوار على عدد من شاشات LED الموجودة في أنحاء المركز خلال فترة المهرجان.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتمكن الزوار الذين ينفقون 200 درهم أو أكثر لدى أي من متاجر «سيتي سنتر مردف» خلال مهرجان دبي للمأكولات من الدخول في السحب للفوز بالجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 25 ألف درهم. كما سيتمكن الزوار الذين ينفقون المبلغ ذاته على المأكولات والمشروبات في المركز من مضاعفة فرص الفوز خمس مرات.