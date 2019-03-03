سيجارة إلكترونية تدخل سائحة فرنسية السجن في تايلاند

المصدر: البيان الالكتروني

لم يخطر ببال سيسليا أن تتلقى أمر استدعاء وأن تواجه عقوبة السجن، في تايلاند، فقط لأنها تدخن سيجارة إلكترونية.

وتحوّلت رحلة سيسيليا كورنو السياحية إلى كابوس في هذا البلد، حيث يمنع القانون تدخين هذا النوع من السجائر.

وقالت سيسليا: "أخذت الشرطة السيجارة الإلكترونية من يدي، وقالت لي إنها ممنوعة بشكل صارم"، وعندما رفضت دفع غرامة المخالفة التي طُلبت منها، وهي 1100 يورو، دخلت سيسيليا في دهاليز النظام القضائي للبلاد، من ضمنها ثلاثة أيام في السجن.

وتضيف سيسيليا: "نمنا على الأرض، كنا حوالي ست نساء (...) ولكي نغتسل، كان هناك فقط دلو ماء وأوعية بلاستيكية".

وتردف قائلة: "أنا مصدومة جدا بشأن ظروف الاعتقال في تايلاند. لست مجرمة، كل ما فعلته أنني دخنت من سيجارتي الإلكترونية".

من جانبه، يشرح أليكسيس كورنو، شقيق سيسيليا، أنه دفع أكثر من ثمانية آلاف يورو لتغطية مصاريف الإجراءات القانونية والقضائية، بحسب "يورونيوز".

ويضيف: "حتى إننا لم نكن نحصي ما ندفع، أردنا فقط مغادرة البلاد من دون أن تُضطر سيسيليا لدخول السجن في تايلاند".