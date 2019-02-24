مصر: إحباط تهريب مومياوات إلى بلجيكا

المصدر: د ب أ

أعلنت الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الاثرية بالموانئ المصرية إحباط عملية تهريب أجزاء مومياوات إلى بلجيكا .

وقال رئيس الإدارة حمدى همام في بيان صحفي اليوم الاحد، إن سلطات الجمارك بمطار القاهرة اشتبهت في وجود جسم غريب داخل إحدى السماعات بطرد مشحون الى بلجيكا.

وأشار إلى أن سلطات المطار قامت بالتحفظ على جميع الطرود لفحصها وعرضها على اللجنة الأثرية المختصة، لافتا إلى أنه على الفور تم تشكيل لجنة مختصة من وزارة الآثار التي قامت بدورها بالفحص المبدئي للسماعات باستخدام جهاز الأشعة X-rays حيث أشارت الى وجود أجزاء من هياكل عظمية مخبئة داخل جسم السماعة.

ومن جانبه، قال على رمضان، مدير الوحدات الأثرية، بقرى البضائع انه بعد استخراج أجزاء الهياكل العظمية من داخل السماعة و فحصها تم التأكد من أثريتها و مصادرتها لصالح وزارة الاثار.

وأضافت ايمان عبد الرءوف مدير عام المنافذ الأثرية أن القطع المضبوطة عبارة عن ستة أجزاء لاثنتين من المومياوات عليها بقايا لفائف التحنيط والراتينج، و هي تشمل أجزاء من القدم والساق اليمنى واليسرى واليد اليسرى والجزء العلوى من الذراع اليمني، ملتصقا بجزء من القفص الصدري للمومياء الثانية بالإضافة الى الجزء السفلى من اليد اليسرى لنفس المومياء.

وأشارت إلى أن اللجنة قررت سرعة تسليمها للمتحف المصرى لاستكمال أعمال الفحص والترميم.

