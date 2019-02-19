وفاة كارل لاغرفيلد الذي جعل باريس عاصمة الموضة

المصدر: رويترز

قال مصدر في بيت أزياء شانيل الفرنسي اليوم الثلاثاء إن كارل لاغرفيلد مصمم الأزياء الألماني الشهير والمدير الفني لدار شانيل توفي عن عمر 85 عاما.

وظل لاغرفيلد أيقونة في عالم الأزياء على مدى نصف قرن واشتهر بارتداء البذلات الداكنة وتميز بشعره الأبيض القصير المصفف في شكل ذيل حصان وبنظارته الشمسية المعتمة.

واشتهر لاغرفيلد بعمله مع شانيل لكنه كان يقدم مجموعات لبيت أزياء فندي التابع لشركة لوي فيتون مويت هينيسي وللعلامة التجارية التي تحمل اسمه.

وأكد برنار أرنو رئيس شركة لوي فيتون وفاة لاغرفيلد قائلا إن مصمم الأزياء الراحل الشهير جعل باريس عاصمة الموضة في العالم.

وقال أرنو في بيان "برحيل كارل لاغرفيلد نكون قد فقدنا عبقريا مبدعا ساهم في جعل باريس عاصمة الموضة في العالم وجعل فندي أحد أكثر بيوت الأزياء الإيطالية إبداعا. "لقد فقدت الموضة والثقافة مصدرا عظيما للإلهام".

وأشارت مجلة بيور بيبول الإلكترونية الفرنسية المعنية بأخبار المشاهير إلى أن لاغرفيلد توفي صباح اليوم الثلاثاء بعد نقله إلى مستشفى في منطقة نويي-سور-سين خارج باريس الليلة الماضية.