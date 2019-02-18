"سيدة الكعك" تصنع الكعك للأطفال الفقراء

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

لطالما أعجبت السيدة فالدا كريغ بالعمل الذي ينجزه متجر رونالد ماكدونالد هاوس ، الاختصاصي في صنع الكعك المـُحلى، وعندما اكتشف المسؤولون في المنشأة الموجودة في مدينة كالغاري الكندية أنها طاهية ماهرة ، طلبوا منها أن تباشر العمل في منشأتهم في اليوم التالي.

ويطلق بعض المعجبين على فالدا لقب "سيدة الكعك" لأنها تصنع الكعك المحلى للأطفال الصغار وعائلاتهم ، الذين يزيد عددهم على مئة ألف.

والآن فإن إحدى وصفات فالدا سوف تحصل على مزيد من الاهتمام في كتاب جديد تعتزم نشره .في وقت لاحق، لترد الجميل لمعجبيها من الأطفال بطريقة أو بأخرى.

وستعرض ماكدونالدز في كندا الوصفة في كتاب قصص قصير بعنوان "الكعك- من مطبخنا إليكم"

وبعد مرور عشر سنوات ، قدرت كريج أنها قد اختبرت أكثر من 140 ألف قالب كعك للأطفال الفقراء.