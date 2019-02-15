نادية فهمي تودّع جمهورها بعد صراع مع المرض

المصدر: القاهرة- جنا حماد

غيَّب الموت، الفنانة نادية فهمي (69 عاماً)، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، حيث تم تشييع جثمانها، أمس، من مسجد السيدة نفيسة في العاصمة المصرية القاهرة، وكانت الفنانة الراحلة قد عانت في الفترة الأخيرة من وعكة صحية شديدة،

ومنذ 2012 غابت عن الساحة، حيث شاركت آنذاك في فيلم «بارتيتا» من بطولة الفنان عمرو يوسف. وهي من مواليد القاهرة في 1950، وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأت مسيرتها الفنية في 1974 بمسلسل «القضبان».

تزوجت نادية فهمي من الفنان سامح الصريطي، ولديها منه ابنتان، إحداهما تعمل في مجال التمثيل، إلا أنها انفصلت عنه بعد زواج دام 23 عاماً.

وخلال مسيرتها الفنية، قدمت العديد من الأعمال الدرامية أبرزها: «ضمير أبلة حكمت».

اقرأ أيضا

قصة الفنانة الراحلة نادية فهمي مع الزهايمر