مذيع لم يغسل يديه منذ 10 سنوات!

المصدر: البيان الالكتروني

قال مقدم البرامج في محطة "فوكس نيوز" بيت هيغزيث إنه لم يغسل يديه منذ عشر سنوات، مشيراً إلى أنه لا يؤمن بوجود الميكروبات.

وكان هيغزيث يتحدث في برنامج "فوكس أند فريندز"، وقال إن الميكروبات الدقيقة غير موجودة لأنها لا ترى بالعين المجردة.

وأضاف خريج جامعتي هارفارد وبرينستون أنه يأخذ لقاحات ضد الأمراض.

وجاءت تصريحات هيغزيث بعد أن سخر منه زميلاه لأنه يأكل ما تبقى من البيتزا.

وقال المذيع "تعهدت أنني في العام 2019 سأقول على الهواء ما أقوله خارج البث".

ولاقت تعليقاته، وفق "بي. بي. سي"، ترحيبا من بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، كما نظر إليها البعض بعين القلق.

وتقول مراكز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها في الولايات المتحدة إن غسل اليدين بشكل منتظم هو أحد أفضل الطرق لإزالة الجراثيم وتجنب المرض وانتشار الجراثيم.

وأفادت دراسة علمية أن غراما واحدا من المخلفات البشرية يمكن أن يحوي تريليون جرثومة.

ومن أنواع البكتيريا التي يمكن أن تنتشر في حال عدم غسل اليدين السالمونيلا وإي كولاي.

واعترف الرئيس دونالد ترامب على فوكس نيوز أن لديه هوس الجراثيم.

وانتقد في كتابه "فن العودة" الصادر العام 1997 عادة المصافحة عند الأمريكيين.