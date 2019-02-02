متحف للنقانق قريباً في ألمانيا

المصدر: البيان الالكتروني

أفادت "يورونيوز" نقلاً وسائل إعلام ألمانية بوجود خطط لبناء متحف للنقانق أو السجق في مكان معسكر اعتقال نازي.

وذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون العامة ووكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) الخميس أن متحف "براتفورست" الألماني سيتم نقله إلى الموقع، على مشارف مدينة "مولهاوزن" الشرقية.

تم سجن حوالي 700 امرأة من أوروبا الشرقية في المعسكر خلال الحقبة النازية، وكان المكان يتبع معسكر اعتقال بوخينفالد الأكبر حجما، والذي تم تحريره من قبل الجيش الأمريكي في أبريل من العام 1945.

وعمل نزلاء المعسكرين كعمال عبيد في مصانع الأسلحة المحلية.

كما ذكر تقرير التلفزيون الرسمي أن الرابطة التي تدير المتحف لم تكن على دراية بتاريخ الموقع، ولكنها قالت إنها مستعدة للاحتفال بالماضي بشكل مناسب.