بدء أكبر هجرة بشرية في الصين

المصدر: د ب أ

بدأت أكبر هجرة بشرية سنوية في الصين، حيث يسافر مئات الملايين ليكونوا مع أسرهم للاحتفال بالعام الصيني الجديد الذي يصادف الخامس من فبراير.

وتتوقع السلطات إجمالي 99ر2 مليار رحلة بالسيارات والقطارات والطائرات خلال العطلة التي تستمر 40 يوما.

وتشير تقديرات لجنة التنمية الوطنية والإصلاح إلى زيادة بنسبة 3ر8 بالمئة في السفر عبر السكك الحديدية و بنسبة 12 بالمئة في السفر الجوي.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يتراجع عدد الرحلات بالسيارات بنسبة 8ر0 بالمئة.

وتتوقع السلطات 77ر1 مليون رحلة دولية في المتوسط يوميا خلال الأسبوع الحالي ، طبقا لإدارة الهجرة الوطنية، بزيادة 9ر8 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

غير أن العطلة ستكون اختبارا لكيفية تضرر الاقتصاد الصيني بسبب الحرب التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة.

ويتوقع خبراء أن يكون المستهلكون الصينيون مقتصدين أكثر في تسوقهم، مقارنة بالأعوام السابقة.

ويتم الاحتفال بالعام الصيني الجديد في تاريخ مختلف سنويا، طبقا للتقويم القمري.

وهي أهم عطلة صينية وفرصة للم شمل الأسر.