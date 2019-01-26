لص محترف يستغل تشابه ملامحه مع شقيقه التوأم لمراوغة القضاء

المصدر: د ب أ

يواجه قضاة إيطاليون حيرة في إدانة لص محترف، بسبب عجزهم عن تحديد ما إذا كان الجرائم المتهم فيها قد ارتكبها هو أم شقيقه التوأم، بحسب صحيفة لاريبوبليكا الايطالية.

وأكدت فابيو بورتا محامى المتهم إدوارد تروشي (34 عاما) القصة لوكالة الأنباء الألمانية (دب ا).

وبرأت محكمة في فيرونا، تروشي من اتهامات بالسطو وإلحاق إصابات خطيرة بأشخاص، لأن عينات الحمض النووي لم تحدد بشكل قاطع ما إذا كان هو أم شقيقه التوأم، إدموند، كان في مسرح الجريمة.

وقال المحامي بورتا إن هذه هي المرة الثالثة التي تحدث فيها تلك الواقعة، حيث سبق أن تمت تبرئه موكله عامي 2016 و 2017، "لأنه كان من المستحيل دائما تحديد هويته عن طريق الحمض النووي".

يشار إلى أن التوأم، وهما أصلا من ألبانيا، لديهما ملامح جينية متماثلة للغاية، ولا يمكن تمييزها إلا من خلال اختبارات باهظة الثمن تتجاوز إمكانات وسائل الشرطة العادية.

وللشقيقين نفس حلاقة الشعر والوشم، ويمكن لبصمات أصابعهما فقط أن تساعد المحققين على التمييز بينهما، لكنهما عادة ما يستخدمان قفازات.

كما أن لهما أيضا سجلات جنائية واسعة وتم ربطهما بأكثر من 100 عملية سطو لمنازل في شمالي إيطاليا.

وقال بورتا إن موكله يقبع حاليا في السجن بسبب حكم أصدرته بحقه محكمة أخرى أوائل الشهر الجاري لمدة خمسة أعوام وشهرين لإدانته بالسرقة والاتجار بسلع مسروقة.