يونسكو: 617 مليون طفل على مستوى العالم لا يمكنهم القراءة أو الحساب

المصدر: د ب أ

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" أن هناك 617 مليون طفل ومراهق على مستوى العالم لا يستطيعون القراءة والحساب.

يأتي ذلك بمناسبة اليوم العالمي للتعليم، الذي يوافق الرابع والعشرين من شهر يناير كل عام.

وتضمن بيان نشر اليوم الخميس تصريحات ماريا بومر رئيسة اللجنة الألمانية لليونسكو، قالت فيها: "لا يزال المستوى التعليمي للأبوين يمثل عاملا حاسما بالنسبة للوصول إلى مؤهل الالتحاق بالجامعة".

وأضافت بومر: "يتعين علينا تكثيف العمل على أن تخدم الفرص التعليمية المتاحة الأسر البعيدة عن التعليم وكذلك المهاجرات والمهاجرين على نحو متزايد".

وأشارت إلى أن التقرير العالمي لليونسكو عن التعليم لعام 2019 يظهر أن المعلمين، بصفة خاصة، يمثلون محورا أساسيا في العملية التعليمية.

وأوضحت بومر أنه بسبب تقاعد الكثير من المعلمين، فقط، سينشأ احتياج لعدد 6800 معلم إضافي في ألمانيا سنويا حتى عام 2030.

وأشارت إلى أنه إذا تم حساب أعداد التلاميذ المتزايدة، سيزداد الاحتياج للمعلمين بحلول عام 2020 بعدد يزيد على 1300 معلم، وبنحو 3800 معلم سنويا لقطاع التعليم الابتدائي حتى عام 2025.

وأوضحت بومر: "ينقصنا الآن بالفعل معلمون مدربون، ويزداد النقص سنويا".