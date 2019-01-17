وفاة الفنان الكويتي حمد ناصر

غيب الموت، الخميس، الفنان الكويتي القدير حمد ناصر، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

ويعد الفنان حمد ناصر من الممثلين الأوائل الذين ساهموا في نشر الحركة المسرحية في دولة الكويت.

وكان قد أحب التمثيل منذ الصغر، إذا ابتدأ مشواره الفني على مسرح المدرسة والأندية الصيفية وانضم إلى فرقة المسرح العربي عام 1965.

وكانت أول مسرحية اشترك فيها هي مسرحية "الليلة يصل محقان"، بحسب سكاي نيوز.

وقد قدم العديد من الأعمال الدرامية مثل مسرحية عالم نساء، ورجال ومراهق في الخمسين، وتمثيلية الإنسان هو الإنسان، ومسلسل ليالي شهرزاد.

ومن أبرز أدواره (بن جاسي) في مسلسل الأقدار، ودوره في الفيلم الكويتي "بس يا بحر"، كما أدى دور الفنان عوض دوخي في مسلسل إذاعي عن قصة حياة الفنان الكويتي الراحل عوض دوخي.