رئيس وزراء تونغا يحث الموظفات على الزواج في 2019

المصدر: د ب أ

حث رئيس وزراء تونغا أكيليسي بوهيفا ، كبار الموظفات الحكوميات غير المتزوجات إلى البحث عن زوج في عام 2019 كأولوية ، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

جاءت دعوة بوهيفا في ختام اجتماع للعاملين بالحكومة أمس الأول.

وقال بوهيفا : "لقد علمت أن هناك الكثير من النساء المتعلمات ، لكنهن غير متزوجات، وهن في مناصب عليا في مكتب رئيس الوزراء ولجنة الخدمات العامة ووزارة الشؤون الخارجية"، بحسب صحيفة "ماتانغي تونغا" المحلية.

وأضاف: "أحثكن جميعًا ، رجاء ابحثن عن زوج في عام 2019 كمسألة ذات أولوية".

يذكر أن تونغا هي مملكة صغيرة تضم أكثر من 170 جزيرة في جنوب المحيط الهادئ. ويبلغ عدد سكانها أكثر من 100 ألف شخص.