منزل محاط بالأسود يجتذب السياح

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

يُعد منزل الأسود عقاراً فريداً من نوعه في جنوب إفريقيا قابلا للتأجير، حيث يتيح للسائحين قضاء عطلاتهم وسط محمية طبيعية يحيط بها 77 أسداً ضخماً.

وينام السياح على صوت زئير الأسود، مع العلم أن الحائل الوحيد الذي يقف بينهم وبين العشرات من تلك الحيوانات المفترسة هو سياج مكهرب.

ووفقا ل "أوديتي سيتي" فإن هذا المنزل الخاص مؤلف من ثلاث غرف نوم، ولا يحتوي سوى على القليل من وسائل الراحة مثل التلفاز أو أجهزة التكييف التي يتوقع إيجادها في مكان يكلف النوم فيه أكثر من 100 دولار في الليلة، ولكنه يوفر روح المغامرة لمن يجرؤ على النوم فيه.

ومع ذلك يتقاطر السياح من أنحاء العالم للنوم في هذا المنزل المخيف الذي يشعرهم بالإثارة.