انطلاق خدمة مشاركة السيارات لأول مرة في مصر

المصدر: د ب أ

انطلقت في مصر لأول مرة خدمة مشاركة السيارات بشكل يتيح قيادة العديد من السيارات دون الحاجة إلى دفع الكثير من المال لتملك سيارة.

وتنطلق خدمة مشاركة/ ايجار السيارات، عبر موقع "www.friendycar.com"، بهدف تحويل فكرة ملكية السيارة بشكل تدريجي من حالتها الحالية إلى فكرة الامتلاك المؤقت (المشاركة)، مما يسمح لأي شخص بالوصول إلى أي سيارة يحتاجها في أي وقت، حيث أن امتلاك سيارة أصبح شىء مكلف جدًا لذلك يتجه بعض الناس إلى "مشاركة السيارات".

وتعد شركة فريندي كار أول موقع إلكتروني في الشرق الأوسط لمشاركة /لايجار السيارات .

وقالت الشركة ، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء ، إن الخدمة تساعد على توفير تكاليف الصيانة والتأمين ومصاريف الجراجات، مما يعني قيادة العديد من السيارات بتكاليف أقل من قيادة سيارة واحدة لوقت طويل.

وكانت الخدمة انطلقت من دبي بداية من نهاية عام 2016 لدعم مشاركة / ايجار السيارات بطريقة أسهل وأسرع وبأقل التكاليف مما جعل شركة "فريندي كار" تفوز بجائزة Smartpeneuer من قبل سمارت دبي و تم إدراجها كواحدة من أفضل الشركات الناشئة عالميًا في مؤتمر الويب في تشرين ثان/ نوفمبر 2017.

وبعد نجاح ملحوظ و تبني الخدمة بشكل مكثف من قبل ساكني الإمارات, تم نقل نفس نموذج مشاركة السيارات إلى مصر حتى يستفيد مالكي السيارات من دخْل مادي مجزي في نظير مشاركة سياراتهم مع الآخرين، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، كما يمكن تحديد اللون والموديل وأي تفاصيل أخرى بشكل لا يتوفر مع خدمات تأجير السيارات التقليدية، بالإضافة إلى تغطية شاملة للسيارات ضد المخاطر.

وترى الشركة ضرورة الاستفادة من التقدم التكنولوجي في مجال السيارات والمشاركة فيه، حيث أن مشاركة/ ايجار سيارة يتيح الفرصة لقيادة العديد من السيارات دون الحاجة إلى دفع الكثير من المال لتملك السيارة.