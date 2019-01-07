اكتشاف حمض نووي لفيل ماموث

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

فوجئ علماء في جمعية الحيوانات الملكية باسكتلندا يعملون على وقف التجارة غير القانونية لعاج الفيلة باكتشاف حمض نووي سليم لفيل ماموث صوفي يبلغ عمره 10000 سنة.

وأفاد موقع "مترو" أنه تم اكتشاف هذا الحمض النووي للمخلوق المنقرض في حلي مصنوعة من عاجه في كمبوديا بجنوب شرق آسيا.

وقد تم العثور عليها من قبل العلماء الأسكتلنديين الذين كانوا رائدين في استخدام البيانات الوراثية لتحديد أصل العاج والمساعدة في معالجة التجارة الإجرامية.

ويخطط هؤلاء العلماء لإجراء مزيد من الدراسات على هذه العينة من الحمض النووي وما إذا كان بالإمكان استنساخ فيلة الماموث منها في المستقبل القريب.