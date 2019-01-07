ما الذي يجب الانتباه له عند السفر لسريلانكا؟

المصدر: د ب أ

تصدرت سريلانكا، الدولة الجزيرة، قائمة "لونلي بلانت" للدول الجديرة بالسفر إليها في 2019، وهي مكان يشتهر بغاباته المطيرة والحياة البرية والمعابد.

وهناك أيضا بعض المخاطر التي ينبغي أن يكون المرء مدركا لها قبل الشروع في رحلة إلى مكان تحول من بقعة للصراع إلى بقعة سياحية مهمة في خلال سنوات قليلة.

وأحد أهم هذه الأشياء التي يجب معرفتها قبل الذهاب إلى هناك هو الخطر المرتفع للإصابة بحمى الضنك، التي تنقل عبر لدغات البعوض.

تنتقل حمى الضنك عبر بعوضة النمر ويمكن أن تكون مميتة إذا لم يتم تشخيص الإصابة بها وعلاجها في الوقت المناسب.

ويحل موسم البعوض الرئيسي في سريلانكا بين يوليو و أغسطس ولكن هذا لا يعني أنه لا يمكن الإصابة به في بقية العام أيضا.

ينصح الأطباء باستخدام طارد للبعوض يحتوي على مادة " ثنائي إيثيل الطولواميد" الكيميائية المعروفة باسم (ديت).

ويجب أن تحتوي أكثر المركبات الفعالة لطرد البعوض على مادة "ديت" بتركيز لا يقل عن 30 بالمئة.

وهناك أيضا مواد طاردة يمكن رشها على الملابس وهو إجراء وقائي إضافي.

ويقول مركز برلين للسفر والطب الاستوائي إنه جرى إبلاغه ب45700 حالة إصابة بحمى الضنك في 2018، توفى منها 45 شخصا على الأقل جراء المرض.

أما الأنباء الجيدة فهي أن هذا الرقم تراجع عما جرى تسجيله في 2017 عندما توفى 395 شخصا جراء حمى الضنك من أصل 185195 حالة إصابة.