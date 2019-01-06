اليابان تشهد أول كسوف شمسي خلال عام 2019

المصدر: د ب أ

شهدت اليابان اليوم الأحد أول كسوف شمسي جزئي خلال عام 2019.

ويشار إلى أن هذا أول كسوف تشهده طوكيو منذ ثلاثة أعوام.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية" ان اتش كيه" أن القمر حجب بصورة جزئية الشمس صباح اليوم.

وقد حجب القمر نحو 40 % من الشمس في مدينة سابورو بشمال اليابان، في حين حجب نحو 30% فقط من الشمس في طوكيو.

وقالت الهيئة إن المواطنين تجمعوا لمشاهدة هذه الظاهرة بعدما ارتدوا نظارات لحماية العينين.

وقالت الهيئة العامة للرصد الفلكي إن مواطني اليابان سوف يتمكنون من رؤية كسوف شمسي جزئي آخر مجددا في 26 ديسمبر المقبل.