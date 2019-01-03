بالصور.. أول هبوط تاريخي لمسبار صيني على الجانب المظلم من القمر

المصدر: رويترز

أفادت وسائل إعلام رسمية أن مسبارا صينيا هبط بنجاح على الجانب البعيد من القمر اليوم الخميس، مشيدة بالخطوة باعتبارها أول هبوط تاريخي هناك وانجازا مهما لبرنامج الفضاء الصيني.

وذكر التلفزيون الرسمي أن المسبار القمري تشانغ آه-4 الذي انطلق في ديسمبر كانون الأول هبط بسلاسة الساعة 0226 بتوقيت جرينتش وبث أول صورة قريبة على الإطلاق للجانب المظلم من القمر.

وحركة القمر مرتبطة بحركة كوكب الأرض، إذ يدور القمر حول نفسه بنفس السرعة التي يدور بها حول كوكبنا مما يعني أن جانبه البعيد أو "المظلم" لا يمكن رؤيته على الإطلاق من الأرض. وسبق أن شاهدت مركبات فضائية أخرى الجانب البعيد من القمر لكن لم تهبط أي منها عليه.

وقال التلفزيون إن الهبوط كشف الغموض المحيط بالجانب البعيد من القمر و"فتح صفحة جديدة في تاريخ اكتشاف البشر للقمر".

وقالت وكالة شينخوا الرسمية للأنباء إن المسبار، الذي يشمل مركبة إنزال وعربة متجولة، هبط في منطقة وقع الاختيار عليها مسبقا بعدما دخل مدار القمر في منتصف ديسمبر كانون الأول.

ونشرت شينخوا على مدونتها المصغرة الرسمية صورة ملونة التقطت بزاوية واسعة لحفرة على سطح القمر.

وقالت إدارة الفضاء الوطنية الصينية إن مهام المسبار تشانغ آه-4 تشمل الرصد الفلكي ومسح التضاريس والتكوين الصخري للقمر وقياس الإشعاع النيتروني والذرات المحايدة لدراسة البيئة على الجانب البعيد من القمر.

وتهدف الصين إلى اللحاق بروسيا والولايات المتحدة كي تصبح قوة فضائية رئيسية بحلول عام 2030 وتعتزم البدء في بناء محطة فضائية مأهولة خاصة بها العام المقبل.