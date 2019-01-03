134 رواية تتنافس على جائزة «البوكر» العربية

المصدر: رويترز

تكشف إدارة الجائزة العالمية للرواية العربية «البوكر»، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، الأسبوع المقبل، عن القائمة الطويلة للدورة الثانية عشرة المكونة من 16 رواية، إلى جانب الإعلان عن أعضاء لجنة التحكيم. وقالت الإدارة، في بيان نشرته أمس، على موقعها الإلكتروني، إن «الإعلان عن القائمة الطويلة لعام 2019 المكونة من 16 رواية، والإعلان عن أسماء أعضاء لجنة التحكيم الخمسة»، سيكون في 7 الجاري. وأضافت: «سيتم اختيار روايات القائمة الطويلة من بين 134 رواية مرشحة للجائزة، التي صدرت بين يوليو 2017 ويونيو 2018».

وبحسب موقعها الرسمي، فإن الجائزة التي تبلغ قيمتها 50 ألف دولار، تهدف إلى مكافأة التميز في الرواية العربية المعاصرة ورفع مستوى القراءة للروايات العربية، والتعريف بها من خلال ترجمة الروايات الفائزة، وتلك التي وصلت إلى القائمة القصيرة إلى لغات رئيسة أخرى ونشرها.