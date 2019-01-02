بريطاني يربح 114 مليون استرليني في سحب يانصيب

المصدر: د ب أ

استقبل حامل بطاقة يانصيب في بريطانيا العام الجديد 2019 بخبر سعيد، حيث ربح 115 مليون جنيه استرليني (146.7 مليون دولار) في سحب "يورو مليونز" اليوم الأربعاء.

وأصبح حامل البطاقة رابع أكبر فائز باليانصيب في تاريخ المملكة المتحدة، بفوزه بالجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها الإجمالية 114.969.775 مليون جنيه استرليني، حسبما ذكرت جمعية اليانصيب الوطني في بريطانيا.

كما فاز عشرة أشخاص بمليون جنيه استرليني لكل منهم في سحب العام الجديد.

ونشر منظمو الجائزة الكبرى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جاء فيها: "حصد الفائز المحظوظ بسحب /يورو مليونز/ على 144.9 مليون جنيه استرليني، فليبدأ الاحتفال".

وحملت بطاقات اليانصيب الفائزة بسحب "يورو مليونز" أرقام 01، 08، 11، 25، 28، بينما حملت بطاقات اليانصيب الفائزة بسحب "يورو مليونز لاكي ستار" أرقام 04، 06.

وفي يوليو 2011، أصبح كولين وكريس واير، من اسكتلندا، أكبر فائزين باليانصيب في المملكة المتحدة وفي أوروبا، عندما ربحا أكثر من 161 مليون جنيه استرليني.

