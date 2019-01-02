تجول العالم بدراجتها الهوائية

المصدر: إعداد: نهى حوّا

حققت الفتاة الهندية، فيدانجي نولكارني، حلمها كأسرع راكبة دراجات آسيوية تجول العالم، بعد دخولها بدراجتها مدينة كالكوتا في ساعات الصباح الأولى أخيراً، قاطعة مسافة 29 ألف كيلومتر، وهي المسافة المطلوبة للتأهل لركوب الدراجات عبر المعمورة.

ووفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا"، انطلقت فيدانجي من بيرث باستراليا، في رحلة استغرقت 159 يوماً، قطعت خلالها مسافة 300 كيلومتر في اليوم عبر 14 دولة، وسوف تعود إلى بيرث لإنهاء الرحلة. يذكر أن البريطانية جيني غراهام (38 عاماً) هي أسرع راكبة دراجة حول العالم، بعد تحطيمها في فترة 124 يوماً الرقم القياسي السابق بفارق ثلاثة أسابيع عام 2018.

وقالت الفتاة الهندية التي تحضر لشهادة في الرياضة في جامعة بورنماوث بالولايات المتحدة، إن الايام الطويلة التي قضتها على الدراجة، ، أظهرت لها "الأسوأ والأفضل" في نفسها والعالم. خاضت تجارب عدة خلال الرحلة، إذ طاردها دب بني في كندا وخيمت وحدها ليال عدة في الثلوج في روسيا وتعرضت للسرقة في اسبانيا بعد أن شهر السارق السكين عليها.

وكانت هناك متاعب في تأمين التاشيرات المطلوبة أيضاً، الأمر الذي كلفها المزيد من الوقت، ومواجهة الطقس البارد في أوروبا مع بدء فصل الشتاء.

وأفادت فينداجي بأنها كانت لوحدها خلال 80% من الرحلة، مع حقيبة ثقيلة تحوي أدوات لإصلاح الدراجة ومعدات للتخييم وملابس محملة على الدراجة عبر مسافات مهجورة.

كان معظم تمويل الرحلة من والديها. وقد انطلقت من بيرث عبر المناطق النائية في استراليا وصولاً الى برسبن ومن هناك طارت الى ولنغتون بنيوزيلندا حيث قطعت البلاد من الشمال إلى الجنوب. ثم نقلتها طائرة الى فانكوفر بكندا ومن هناك أكملت رحلتها شرقاً حتى المدينة الساحلية هيلفاكس.

وجاءت أوروبا لاحقاً، وقد اختارت آيسلندا الباردة، فركبت دراجتها عبر البرتغال وإسبانيا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا والدنمارك والسويد وفنلندا للدخول إلى روسيا. ومن روسيا، طارت إلى الهند لتقطع الـ 4000 كيلومتر المتبقية. وقد واجهت درجات حرارة خلال الرحلة تراوحت ما بين 20 الى 37 درجة مئوية على قياس سيلسيوس.

وقد شكرت فيدانحي والديها كسندٍ لها، حيث قالت: "قام والديّ بدور عظيم في منح فتاة بعمر 19 عاماً (وقد بلغت العشرين أثناء الرحلة) كل الدعم الذهني المطلوب والتشجيع لاستشكاف العالم، والبقاء متماسكة عند تصبح الحياة صعبة، على الجانب الآخر من الهاتف دوماً، كما في عدم جعل الفوضولية تزول بسبب التجارب السيئة، على الرغم من أن غريزة الاهل تشير إليها بعكس ذلك".

فيدانجي ستأخذ رحلة طيران إلى بيرث الاسترالية، لتركب الدراجةوتقطع مسافة 15 كيلومتراً للوصول إلى خط النهاية.