لأول مرة.. أميركي يعبر القارة القطبية الجنوبية بمفرده

المصدر: د ب أ

أصبح الأميركي كولن أوبرادي ، الأربعاء، أول رجل يعبر القارة القطبية الجنوبية دون مساعدة.

واستغرق أوبرادي 54 يومًا لإتمام رحلته التي تبلغ مسافتها 1500 كيلومتر عبر القارة على زلاجاته.

واجتاز الشاب البالغ من العمر 33 عاما، المرحلة النهائية البالغ مسافتها 125 كيلومترا من الساحل إلى الساحل في صباح يوم عيد الميلاد في 32 ساعة و 30 دقيقة.

وأعلن أوبرادي عن هذا الإنجاز عبر صفحته على إنستجرام.

وكتب يقول: "لقد حققت هدفي بأن أصبح أول شخص في التاريخ يجتاز القارة القطبية الجنوبية من الساحل إلى الساحل بمفرده، دون دعم ودون مساعدة".