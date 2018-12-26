لمدة 12 ساعة فقط.. تخفيضات تصل إلى 90% في مراكز التسوق بدبي

المصدر: البيان الإلكتروني

انطلقت اليوم الدورة الرابعة والعشرون لمهرجان دبي للتسوق، والتي يتطلع لها الكثير من الزوار والمقيمن. واحتفاءً بهذه المناسبة الخاصة قدّمت مراكز التسوق الستة التابعة لمجموعة ماجد الفطيم تخفيضاتٍ كبرى حصرية لمدة 12 ساعة، استقطبت المتسوقين للاستفادة من خصومات مذهلة بنسب تتراوح بين 25% حتى 90% في المتاجر المشاركة. كما شملت الفعاليات المشوقة الأخرى التي عمّت أرجاء المدينة عرضاً مذهلاً للألعاب النارية، وفرصاً كثيرة للفوز بالجوائز في سحب تجاوزت قيمتها 50 ألف درهم إماراتي يمكن إنفاقها في مراكز التسوق التابعة لمجموعة ماجد الفطيم خلال مهرجان دبي للتسوق.

ويستمر مهرجان دبي للتسوق حتى 2 فبراير، حيث يقدم مجموعة متنوعة من التجارب والفعاليات سواءً للتسوق أو الترفيه، فمن السحوبات الأسبوعية والصفقات الحصرية، إلى فعالية خاصة تقدمها أسطورة التجميل "شارلوت تيلبيري"، وإطلاق حصري لمنتجات العلامة التجارية الشهيرة "كارتييه"، بالإضافة إلى العروض الترويجية، والحفلات الغنائية، وغيرها من الفعاليات التي ستعمّ أنحاء المدينة، لتقدّم ما يناسب مختلف أفراد العائلة طوال فترة المهرجان.

لمزيدٍ من المعلومات عن أنشطة المهرجان وفعالياته يُرجى زيارة الموقع www.mydsf.ae أو متابعة حسابات @DSFSocial أو الوسم #MyDSF على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتضم قائمة الشركاء الاستراتيجيين لمهرجان دبي للتسوق كلاً من: طيران الإمارات، إعمار (دبي مول)، ماجد الفطيم، مجموعة عبد الواحد الرستماني، مجموعة الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول)، نخيل مولز (ابن بطوطة مول وسوق التنين1 وسوق التنين 2)، سوق دبي الحرة، اينوك، مجموعة الزرعوني (ميركاتو)، مِراس، واتصالات، فيما تتضمن قائمة الرعاة الرئيسيين كلا من فيزا وجمبو.