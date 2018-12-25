تعرف على أبرز فعاليات وتخفيضات مهرجان دبي للتسوق احتفالاً بالعام الجديد

المصدر: البيان الإلكتروني

سوف يستمتع زوار مهرجان دبي للتسوق بمجموعة كبيرة من الأنشطة والفعاليات خاصة خلال ليلة رأس السنة الميلادية واليوم الأول من العام الجديد، حيث ستوفر مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، أسباباً عديدة لقضاء اوقات مسلية ومفيدة في مراكز التسوق وأبرز المعالم السياحية في دبي خلال هذه المناسبة.

وسيتاح للمتسوقين خلال النهار فرصة الإستفادة من العديد من التخفيضات والعروض على منتجات الأزياء والمجوهرات، مما يوفر لهم إقتناء كل ما يحلو لهم وتجديد خزائن ملابسهم. أما في المساء، سيكون الزوار على موعد مع عدد من عروض الألعاب النارية المبهرة ، وفرصة الاختيار بين مجموعة من الحفلات الغنائية الحيّة والفعاليات وحفلات العشاء في مختلف أنحاء المدينة.

جوائز بقيمة مليون درهم للمتسوقين

سيحظى المتسوقون الذين ينفقون أكثر من 200 درهم يومَ 31 ديسمبر في أيّ من البرشاء مول، ومركز البستان، والملا بلازا، وسيتي سنتر الشندغة، وسيتي سنتر معيصم، وبرجمان، ومركز الكرامة، والواحة مول، ودبي أوتليت مول، واتحاد مول، والريف مول، ومركز تايمز سكوير، وسنشري مول، بفرصة الفوز بجائزة نقدية تصل حتى 10 ألف درهم. وابتداءً من 5 يناير وكل يوم سبت حتى 2 فبراير، سيتم اختيار فائز محظوظ من المشاركين في السحب، والذين أنفقوا 200 درهم إماراتي أو أكثر يوم 31 ديسمبر أو قبل ذلك، ليصعد مسرح القرية العالمية ويدوّر دولاب الحظ من أجل الفوز بجائزة نقدية تصل إلى 200 ألف درهم.

دبي مول

سيتاح للمتسوقين والزوار حتى منتصف ليلة رأس السنة في دبي مول اقتناء آخر مستلزماتهم وكل مايحلو لهم بأسعار مخفضة، بالإضافة الى الاستمتاع بأضخم عرض للألعاب النارية في ليلة رأس السنة يقام عند برج خليفة. كما ستحتضن منطقة داون تاون دبي والمناطق المجاورة عرض ضوئي متألق، يتزامن مع عرضٍ ساحر لنافورة دبي، ما يضمن المتعة والذكريات الجميلة للسياح والمقيمين على حدّ سواء.

دبي فستيفال سيتي مول

يحظى زوار دبي فيستيفال سيتي مول خلال ليلة رأس السنة فرصة التسوق حتى منتصف الليل لإقتناء أفضل المنتجات، وبدءاً من الساعة 9:00 مساءً، سيتاح لهم الترفيه والإستمتاع بأربعة عروض مذهلة للألعاب النارية، بالإضافة الى التمتع بعرض مميز لليلة رأس السنة من "تخيل" الذي دخل سجل غينيس العالمي للأرقام القياسية ويجمع بين الضوء والصوت والماء.

سوق السيف التراثي

بإمكان المقيمين والزوار فرصة الإستمتاع بأجواء رائعة عند زيارتهم سوق السيف التراثي بالإضافة الى حصولهم على منتجات مميزة في هذه الوجهة الجديدة خلال مهرجان دبي للتسوق. ويمكنهم الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة المتنوعة الاخرى.

وبالإضافة إلى سلسلة الخصومات والعروض الترويجية المذهلة التي يتيحها مهرجان دبي للتسوق، يتضمن المهرجان مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة المدهشة لكل من المقيمين والزائرين لاختيار ما يناسبهم من بينها. وتشمل هذه الفعاليات حفلات غنائية يقدمها المشاهير والنجوم، وأنشطة مجانية تناسب جميع أفراد العائلة في مراكز التسوق، فضلاً عن عروض ترويجية لا تفوت مقدمة من كبرى العلامات التجارية. لمزيدٍ من المعلومات يُرجى زيارة الموقع www.mydsf.ae أو متابعة حسابات @DSFSocial أو الوسم #MyDSF على وسائل التواصل الاجتماعي للاطلاع على المستجدات والمعلومات والأنشطة والفعاليات.

وتضم قائمة الشركاء الاستراتيجيين لمهرجان دبي للتسوق كلاً من: طيران الإمارات، إعمار (دبي مول)، ماجد الفطيم (مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة)، مجموعة عبد الواحد الرستماني، مجموعة الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول)، نخيل مولز (ابن بطوطة مول وسوق التنين1 وسوق التنين 2)، سوق دبي الحرة، اينوك، مجموعة الزرعوني (ميركاتو مول)، مِراس، واتصالات، فيما تتضمن قائمة الرعاة الرئيسيين كلا من فيزا وجمبو.