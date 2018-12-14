وفاة مغنية الجاز الأميركية نانسي ويلسون عن 81 عاما

المصدر: رويترز

قالت وكيلة مغنية الجاز الأميركية نانسي ويلسون إن المغنية الحاصلة على جوائز جرامي توفيت في منزلها بكاليفورنيا أمس الخميس عن عمر يناهز 81 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وكانت المغنية التي اشتهرت في الستينيات ترفض أن توصف بأنها مغنية جاز خلال معظم مسيرتها الفنية لأنها كانت تغني أنواعا موسيقية أخرى.

وقالت وكيلتها ديفرا هال ليفي "كانت واحدة من هؤلاء المغنين النادرين الذين يستطيعون أداء أي شيء... الجاز والبلوز البوب وحتى الفانك. غنت كل شيء".

ونالت ويلسون جائزة جرامي عن ألبومها "كم أنا سعيدة" (هاو جلاد آي آم) في عام 1965. ثم نالت الجائزة عدة مرات في 2005 و2007 في موسيقى الجاز بالإضافة إلى نيلها جائزة جرامي عن مجمل أعمالها في 2004.