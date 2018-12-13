شاهد.. القردة تغزو نيودلهي

المصدر: البيان الالكتروني

احتلت مجموعة من القردة الضالة مؤخرا شوارع العاصمة الهندية نيودلهي.

فقد غزا مابيت 4 آلاف و5 آلاف قرد جائع وفق، موقع (bfmtv) الفرنسي، العاصمة الهندية، معتدية على سكانها، كما انها تسلقت العمارات للبحث عن الطعام.

ولم تكتف بذلك، بل مزقت كذلك أسلاك الكهرباء وأتلفت منشآت عمومية بالمدينة، وهي في أريحية كونها لم تكن خائفة من اصطيادها أو التنكيل بها جراء فعلتها، لأن الديانة الهندوسية تعتبرها من المقدسات.

يذكر أن القردة عضت في العام 2016 أكثر من 1900 شخص في الدينة نفسها.