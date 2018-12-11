30 عملية تجميل ليشبه نجماً كورياً

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

احتل التايلاندي راتشادابونج براسيت (25 عاماً)، العناوين الرئيسية للصحف في آسيا خلال العامين الماضيين، بعد تغيير مظهره بشكل جذري بمساعدة جراحات التجميل.

ووفقاً لموقع «أوديتي سيتي» فقد خضع براسيت لـ30 عملية تجميلية، ويبدو الآن مثل نجم بوب كوري.

وبمقارنة صوره قبل الجراحة التجميلية وبعدها، بدا كأنه شخصان مختلفان، ويظهر ذلك من خلال تغير شكل الأنف، كما أجرى بعض عمليات نحت للذقن وإعادة تشكيل العين والوجه.

وقُدّر أن الجراحات التجميلية كلفت براسيت 9100 دولار، لكنه ادعى أن العمليات استحقت كل بنس دفعه فيها، لأنها أتاحت له تغيير حياته بالكامل، حيث انتقل من بائع أحذية إلى راقص ناجح في مسرح باتايا.

ويبدو أن النساء أحببن مظهره الجديد أيضاً، لأنه أصبح يشبه الآن النجم الكوري الجنوبي «مين هو» الذي استلهم منه شكله ونظراته.