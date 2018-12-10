وفاة الفنان المصري محمود القلعاوي عن 79 عاماً

المصدر: البيان الالكتروني

توفي، اليوم الاثنين، الفنان المصري، محمود القلعاوى، بمنزله بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 79 عاماً.

وسوف يتم تشييع جثمان الفقيد بعد ظهر غد الثلاثاء من مسجد عمر بن عبد العزيز بجوار نادي هليوبليس في القاهرة ، وفقاً للصحف المصرية.

يذكر أن الفنان الكبير محمود القلعاوى قدم العديد من العروض المسرحية المتميزة مع نجمي الكوميديا محمد صبحي ومحمد نجم وغيرهما، منها "أولاد دراكولا" و"عبده يتحدى رامبو" و"الجوكر" و"واحد لمون والتاني مجنون" و"أنت حر" و"العم النبيل" و"عفاريت من ورق"، كما شارك في العديد من الأعمال التلفزيونية المتميزة.