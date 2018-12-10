بالفيديو.. تمساح يحتجز رهائن

أقدم تمساح مفترس على "احتجاز" شاب رهينة لديه، لدى شعوره بالخطر من هجوم مجموعة من الشبان عليه في محاولة للإمساك به.

ووقع الحادث وفق "روسيا اليوم" في مدينة سنترال، في 2 ديسمبر الجاري، عندما حاول الشاب، هيرنانديز ماتشادو، القبض على تمساح يتجول في أحد شوارع المدينة، لكن التمساح الشرس لم يستسلم لماتشادو، وقام بعض يده وأسقطه أرضا، ولم يستطع الشاب الهرب من قبضة التمساح الذي بقي جاثما فوقه.

لكن المارة لم يقفوا مكتوفي الأيدي، بل تصرفوا فورا ووضع أحدهم عصا طويلة في فم التمساح لتخليص يد الرجل من أسنانه، ثم تمكنوا من تحرير ماتشادو بعد مراوغة أخذت وقتا وجهدا للحفاظ على حياة الشاب.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن الشاب البرازيلي خرج من "الأسر" بأقل الخسائر، وهو الآن بصحة جيدة ولم يصب إلا ببعض الجراح الطفيفة، واقتيد التمساح وأطلق سراحه في إحدى برك الماء القريبة.

وقال شهود عيان محليون، إنها ليست المرة الاولى التي يخرج فيها هذا التمساح إلى الشارع.