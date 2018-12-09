توظف لصوصاً لمنع سرقة متجرها

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

تتبنى صاحبة متجر الملابس في المملكة المتحدة أسلوبًا غير تقليدي لمنع سرقة متجرها.

وتريد المرأة التي فضلت عدم الكشف عن هويتها ،وفقا لموقع "أوديتي سنترال" ، توظيف لصوص مهرة من أجل دخول متجرها وسرقته، ثم يخبرونها كيف فعلوا ذلك ، حتى تتمكن من منع حدوث عملية السرقة مرة أخرى.

ونشرت رائدة الأعمال الذكية عرضًا للعمل على موقع Bark.com ، وسرعان ما أصبح هذا الاعلان سريع الانتشار ، حيث عرضت على اللصوص 50 جنيهًا استرلينيًا "64 دولارًا" في الساعة مقابل عملهم، ومحاولة السرقة من متجرها ، بالإضافة إلى فرصة الاحتفاظ بثلاثة من الأشياء التي يتمكنون من سرقتها .

وسيحتاج المرشحون إلى اقتحام متجرها في عدد من المناسبات على مدى عدة أسابيع ثم إعداد تقرير عن جميع الأشياء التي سرقوها وكيف فعلوا ذلك.

وأوضحت المرأة أنها ببساطة تتخذ نهجا مختلفا لمنع السرقة بعد سنوات من المعاناة من خسارة كبيرة خلال مواسم الأعياد.

وتقول: "أنا أبحث عن محترف للمساعدة في تسليط الضوء على نقاط الضعف الأمنية في متجري ، عن طريق السرقة عن عمد."