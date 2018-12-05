نفوق 22 فرس نهر في مالاوي بالجمرة الخبيثة

المصدر: د ب أ

نفق 22 فرس نهر جراء إصابتها بالجمرة الخبيثة في منتزه ليوند الوطني في مالاوي على مدى الشهرين الماضيين، حسبما ذكر برايتون كومتشوان، مدير إدارة الحدائق الوطنية والحياة البرية، الثلاثاء.

وقال كومتشوان، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الاختبارات المعملية التي أجرتها وزارة الصحة اظهرت أن الحيوانات كانت مصابة بالمرض البكتيري المعدي للغاية.

وقبل بضعة أسابيع، افترض مسؤولو الحياة البرية أن نفوق هذه الحيوانات كان سببها تغير المناخ بعد أن وجدوا أفراس النهر تطفو في نهر شاير خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.

وكان منسوب مياه النهر منخفضا بشكل غير عادي.

ويعتبر منتزه ليوند الوطني واحدا من أفضل الوجهات السياحية في الدولة الفقيرة الواقعة جنوبي القارة السمراء.

وهناك ما يقدر بـ 3000 من أفراس النهر في مالاوي.