تخفيضات مميّزة في الوجهات الترفيهية بدبي احتفالاً باليوم الوطني

المصدر: البيان الإلكتروني

احتفالاً باليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات العربية المتحدة، كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) عن أبرز العروض الترويجية التي ستقام في عطلة نهاية الأسبوع لليوم الوطني بما يتيح للزوّار والمقيمين فرصة الاستمتاع بالعديد من التجارب بصحبة الأصدقاء والعائلة خلال هذه المناسبة الوطنية العزيزة.

عروض خاصة من الحدائق الترفيهية والألعاب المائية في دبي:

• اعتباراً من 29 نوفمبر وحتى 15 ديسمبر، سيحظى المقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة عند إبراز بطاقة الهوية الوطنية بفرصة دخول حديقة الألعاب المائية وايلد وادي مقابل 141 درهماً (بدلاً من سعره الأصلي 336 درهماً للشخص الواحد)، وسيحصلون مع كل تذكرة يشترونها على وجبة شهية ومنشفة فاخرة يزيّنها علم الإمارات.

• بالإضافة إلى ذلك، يمنح دبي باركس آند ريزورتس خلال عطلة نهاية الأسبوع لليوم الوطني المزيد من الترفيه من خلال عرض مميّز، يتيح لحاملي تذكرة دخول أي من المنتزهات مثل: ليجولاند دبي، أو موشنجيت دبي فرصة الحصول على تذكرة دخول إضافية لقاء 47 درهماً فقط.

• ستقدم آي إم جي عالم من المغامرات عرضاً ترويجياً خاصاً من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر؛ حيث سيحظى المواطنون الإماراتيون بخصم لا يُصدق يصل إلى 47% على أسعار تذاكر الدخول العامة. كما سيحصل المقيمون بمجرد إبراز بطاقة الهوية على خصم قدره 47 درهماً على أسعار تذاكر الدخول. ومن الفعاليات الأخرى التي يمكنهم التمتّع بها خلال عطلة نهاية الأسبوع؛ فقرات الرقص الشعبي وكتابة الخط العربي ونقش الحناء، بالإضافة إلى فناني الرسم على الوجوه وتشكيل البالونات.

العروض وفعاليات مراكز التسوق في دبي:

• سيوفر لا بيرل باي دراغون لزوّاره خصماً مذهلاً من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر بقيمة 47% على جميع التذاكر لمشاهدة العروض التي ستقام من يوم الثلاثاء حتى الجمعة الساعة 7:00 مساءً و9:00 مساءً، ويوم السبت الساعة 4:00 مساءً و:007 مساءً.

• وتمنح إعمار للترفيه العديد من المزايا، حيث تقدّم ريل سينما في دبي مول لكل من يحجز تذاكر بلاتينيوم سويت مقبّلات عربيّة شهيّة، بالإضافة إلى ذلك سيحصل زوّار ريل سينما في دبي مول، ودبي مارينا مول، وسوق الينابيع، وذا بوينت وجبة طعام خاصة بمناسبة اليوم الوطني تشمل طبقاً رئيسياً ومقبّلات من مطبخ "غاي فييري" بسعر 47 درهماً، أما الصغار فيمكنهم الاستمتاع في تلك الوجهات بأنشطة الرسم على الوجه. وسيحظى المقيمون والزوار في دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية بفرصة التقاط أجمل الصور مع العلم الإماراتي الذي سيزين الحوض، بالإضافة إلى فرصة تذوق أشهى الحلويات التقليدية.

• سيحظى محبو الموضة والأزياء ابتداءً من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر بفرصة الاستفادة من عرض "اشتر واحدة واحصل على الثانية مجاناً" في المحلات التجارية التي تحمل أسماء أشهر العلامات التجارية من الشايع، الذي يتيح لهم الحصول على أحدث صيحات الموضة لهذا الموسم.

سيتمكن زوّار لامير بالاستمتاع بتشكيلة من التخفيضات المذهلة والعروض الخاصة في المطاعم والمقاهي ومتاجر التجزئة، من خلال تطبيق SunSational المتاح للتحميل على نظامي أندرويد وآيفون.