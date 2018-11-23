القبض على المتنكر بملابس نسائية حارق سيارة بجدة

المصدر: واس

صرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أنه بالإشارة إلى الجريمة التي باشرتها شرطة محافظة جدة بتاريخ ( 10 / 3 / 1440هـ ) والمتمثلة في قيام مجهول، متنكر بملابس نسائية، برش مادة بترولية على سيارة متوقفة بأحد أحياء محافظة جدة وإشعال النار فيها، مما نتج عنه احتراقها، والتي تم تداول مقطع فيديو عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال - بتوفيق الله - عن تحديد هوية الجاني، مواطن في العقد الثالث من العمر، والقبض عليه.

وقد جرى إيقافه وإحالة القضية إلى النيابة العامة.

وإذ تعلن شرطة منطقة مكة المكرمة ذلك، فلتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.