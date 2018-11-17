«فولو مي».. وثائقي أنتج في دبي يعرض على «نتفليكس»

المصدر: إعداد ـــ سيد صالح

تبث شبكة «نتفليكس» حالياً على قنواتها الفيلم الوثائقي «فولو مي»، الذي جرى إنتاجه العام الماضي بالتنسيق مع لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي.

وهو من إخراج الجزائري أسري بندتشا، الذي صار بذلك أول منتج أفلام وثائقية مستقل في دبي تُعرَض أعماله عبر «نتفليكس».ويسلط الفيلم الضوء على الأشخاص المؤثرين في المجتمع عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويطرح سؤالاً حول معنى أن تكون مؤثراً في غيرك.

وقد صوَّر بندتشا أحداث الفيلم في دبي، حيث أجرى مقابلات مع عدد من أكبر المؤثرين في الشرق الأوسط، على مواقع التواصل الاجتماعي. كما تضمنت مشاهد دبي أيضاً لقاءات أجراها مع مسؤولي كبرى الشركات التقنية العاملة في دبي. ثم ينتقل بكاميرته بين جنبات «وادي السيليكون» بأميركا، قبل أن يعود أدراجه إلى دبي مجدداً.

اقرأ أيضاً:

