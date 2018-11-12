طبعة من المصحف الشريف بلغة "برايل" للمكفوفين

المصدر: واس

أنهى مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة من طباعة كامل المصحف الشريف بلغة برايل للمكفوفين في خمسة مجلدات لخدمة المكفوفين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.

وتتميز الطبعة بأعلى مواصفات الجودة (شكلاً ومضموناً)، بعد أن خضعت للتدقيق والمراقبة الشاملة من قبل مختصين في هذه اللغة.

ومن جهة أخرى يعتزم المجمع إقامة ندوة عالمية لتعليم القرآن الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة, تحت عنوان (تقويم للواقع واستشراف للمستقبل)، يشارك فيها متخصصون ومهتمون بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة من داخل المملكة وخارجها، لدراسة الأسس والأساليب والوسائل الهادفة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.