وصية الفنان الأردني ماجد الزواهرة ..تدمي القلوب

المصدر: البيان الالكتروني

بعد الإعلان عن وفاة الفنان الأردني، ماجد الزواهرة، الذي اشتهر بأدواره البدوية، بشكل مفاجئ الخميس إثر نوبة قلبية، كشف بعض محبيه وزملائه في المهنة عن وصية الممثل الراحل، التي نشرها قبل سنوات مضت على حسابه على فيسبوك.

وقد طالب الزواهرة في وصيته التي أدمت قلوب محبيه ، بتغطية جسده بالكامل وسرعة تكفينه ودفنه في مقابر البلدة التي مات فيها، كما أعلن رفضه صراخ النساء أو التأخير في تجهيزه لقبره.

إلى ذلك، طلب من المحبين، بحسب ما كشف الفنان الأردني يوسف كيوان، عدم كتابة أي كلمة على قبره، وأوصى أقاربه بالدعاء له، كما طالب بسداد ديون الآخرين المستحقة عليه، وأعلن العفو عن كل مدين لا يستطيع سداد أمواله بحسب العربية.