ما هو المرض الذي أصاب خالد عبدالرحمن

المصدر: دبي- حصة المنصوري

أعلن خالد عبدالرحمن الفنان السعودي إصابته بمرض الحزام الناري، طالبا من المتابعين الدعاء له بالشفاء.

ويعتبر الحزام الناري أو الهربس العصبي أو النطاقي هو التهاب حاد في العصب وسطح الجلد المحيط له بسبب فيروس "الحماق النطاقي".

يصيب هذا الفيروس وهو نفس الفيروس المسبب لمرض جدري الماء بالعادة عصب واحد على جانب واحد من الجسم، وتظهر الأعراض في منطقة الجلد التي يغذيها هذا العصب على هيئة حويصلات حمراء اللون كالنار تشكل ما يشبه الحزام الفاصل بين الجزء المصاب وباقي الجسم لذا يعرف هذا المرض بالحزام الناري.

وعند الإصابة للمرة الأولى بمرض جدري الماء يظل الفيروس المسبب للمرض في العقد العصبية لمدة سنوات، ولا يمكن الإصابة بالحزام الناري دون الإصابة الأولية بجدري الماء.

تبدأ علامات المرض بالظهور تدريجياً بدايةً بألم حاد ووخز وحكة على جزء معين من الجسم ويبدأ ظهور الطفح بعد يوم إلى خمسة أيام تقريبا من بداية الشعور بالألم.

وتتشابه البقع الحمراء التي تظهر على الجزء المصاب مع شكل جدري الماء وتتطور لتصبح بثور مملوءة بسائل تثير الحكة. وفي الحالات التي تعاني من ضعف المناعة يكون الطفح الجلدي أكثر اتساعاً ويغطي مناطق أوسع من الجلد.

يؤثر الطفح الجلدي الذي يسببه مرض الحزام الناري في بعض الحالات على الوجه والعينين والفم والأذنين وفي حالة إصابة عصب العين بالفيروس يتسبب المرض بخسارة مؤقتة أو دائمة للرؤية.

قد يستمر المرض لمدة تصل إلى شهر وتصاحب المرض أعراض أخرى مثل ارتفاع درجات الحرارة وصداع بالرأس وتورم بالغدد اللمفاوية وشعور بالغثيان.

وفي حالات نادرة يكون هذا المرض سبباً في الالتهاب الرئوي أو التهاب الدماغ أو الموت، وفي حال لم يتم علاج البثور بشكل صحيح فيسبب هذا التهابات الجلد البكتيرية.

يعالج المرض بمضاد للفيروسات في صورة أقراص أو حقن بالوريد في الحالات التي تعاني من نقص شديد في المناعة.

يضطر الطبيب إلى صرف أدوية مضادة للصرع والكآبة أقوى من المسكنات العادية للسيطرة على الآلام الحادة.

ويجب على المريض الذي تم تشخيصه بالحزام الناري الحفاظ على نظافة المنطقة المتأثرة بالمرض، كما أن هناك لقاحات تم تطويرها للوقاية من هذا المرض تعطى للأشخاص فوق الخمسين من العمر ولقاحات جدري الماء للأطفال.

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