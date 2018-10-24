«حمدان للتصوير» تروي الذائقة بثيمة «الماء»

المصدر: دبي - البيان

روت جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي الذائقة الجمالية بثيمة «الماء» التي اختارتها لتكون موضوع مسابقتها الشهرية عن سبتمبر الماضي، لإبراز نقاء المياه وانسيابها ورونقها الخاص من خلال تقنيات ومهارات التصوير المختلفة.

وشهدت المسابقة تألّقاً عربياً مستحقاً قادته العدسة العراقية ممثّلةً بفوز المصور تيسير مهدي، إلى جانب المصور الكويتي فهد العنزي، والبحريني سعيد عبد الله ضاحي، ومن تركيا فاز المصور مصطفى غيزير، ومن إندونيسيا المصور «إيدي بامونكاس»، وسيحصل الفائزون على الميدالية التقديرية الخاصة بالجائزة.

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