المصدر: روتيرز

امرأة تترك طفلا صغيرا في عنوان خطأ بدلا من تسليمه لوالده#البيان_القارئ_دائماhttps://t.co/8A4PlQetpo pic.twitter.com/zgWxZVMuX8 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 21, 2018

قالت الشرطة بولاية تكساس الأميركية إن امرأة كانت تعتزم تسليم طفل يبلغ من العمر سنتين إلى والده تركته بدلا من ذلك في عنوان خطأ في ضاحية بهيوستون ثم غادرت المكان بسرعة عقب قرع جرس الباب.

وقالت السلطات إنه كان يشتبه في بادئ الأمر بارتكاب هذه المرأة،‭‭‭ ‬‬‬وهي إحدى صديقات الأم، تهمة إهمال طفلها بعد أن أظهر شريط مصور جرى تداوله على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي المرأة وهي تترك الطفل عند منزل شخص غريب في ضاحية سبرينج بشمال هيوستون يوم الخميس.

وقال والد الطفل لمفتشي الشرطة فيما بعد إنه تلقى رسالة نصية من الأم توضح له أن إحدى صديقاتها ستسلمه الطفل في الساعات الأولى من بعد الظهر. ولكن عندما لم يحضر أحد اعتقد أن المرأة غيرت رأيها وغادر المنزل.

وقال اللفتنانت سكوت سبنسر من مكتب قائد شرطة مقاطعة مونتجمري على فيسبوك إن "المشتبه بها في الشريط المصور وصلت الطفل بعد مغادرة الوالد المنزل وفي العنوان الخطأ.

"المرأة التي ظهرت في الشريط المصور غادرت المكان دون التأكد من وجود أحد بالمنزل أو الشخص الذي تسلمه الطفل".

وقال مكتب قائد الشرطة إن امرأة فتحت الباب ووجدت طفلا وحيدا لم تراه من قبل مطلقا ومعه حقيبتان.

وأضاف أن "الطفل سليم ويبدو في صحة جيدة". وقال إنه موجود في رعاية هيئة حماية الطفل.

ويحاول مفتشو الشرطة لم شمل الطفل مع أسرته.