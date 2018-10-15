مهرجان القهوة والشاي العالمي يستضيف بطولة الإمارات الوطنية للباريستا

المصدر: البيان الإلكتروني

يستعد "مهرجان القهوة والشاي العالمي"، الحدث الوحيد من نوعه المتخصّص بصناعة القهوة والشاي في المنطقة، لاستضافة فعاليات "بطولة الإمارات الوطنية للباريستا" التي تتمحور حول توفير منصة متكاملة تجمع أمهر المتخصّصين في إعداد القهوة للتنافس على لقب "أفضل باريستا" في دولة الإمارات. وتهدف هذه البطولة الوطنية، التي ستقام في الفترة من 30 أكتوبر إلى 1 نوفمبر المقبل، إلى تسليط الضوء على المهارات والكفاءات العالية التي يتمتع بها معدّي القهوة في الدولة.

وإلى جانب الحصول على أعلى وسام وطني في مجال الباريستا، سيحظى الفائز في "بطولة الإمارات الوطنية للباريستا" أيضاً بشرف تمثيل دولة الإمارات في "بطولة العالم للباريستا 2019" المقرّر أن تنعقد في بوسطن بالولايات المتحدة الأميركية.

كما سيحصل الفائز الأول والثاني والثالث على فرصة التدريب لمدة أسبوع كامل في أكاديمية "نوماك" في ميلان بإيطاليا وهي واحدة من أفضل الأكاديميات للتدريب في مجال صناعة القهوة في العالم.

وتستند البطولة الوطنية إلى مجموعة من القواعد والأطر التوجيهية الصارمة حيث يتوجّب على كل متسابق تحضير أربعة فناجين "إسبريسو" وأربعة فناجين قهوة بالحليب وأربعة فناجين قهوة بنكهة "الإسبريسو الأصلية" وذلك خلال 15 دقيقة فقط، على أن يتم فرض نقاط جزاء في حال تجاوز المدّة المحدّدة. وسيتم تقييم المتسابقين أيضاً وفقاً لمدى تواصلهم مع أعضاء لجنة التحكيم من حيث شرح اختياراتهم من القهوة وكيفية تحضيرها وتناولها.