تعرف على يوزوكو ميزاوا.. أول شخص يشتري تذكرة إلى القمر

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

الياباني يوزوكو ميزاوا (42 عاماً) هو أول شخص اشترى تذكرة إلى القمر في رحلة (SpaceX ) التي أعلن عنها رجل الأعمال الكندي إيلتون ماسك الشهر الماضي، والتي من المتوقع أن تنطلق عام 2023 لتكون أول رحلة إلى هذا الكوكب منذ عام 1972.

المليونير ميزاوا هو اسم مشهور في عالم الموضة وجمع المقتنيات الأثرية، وقدرت ثروته بـ 2 مليار جنيه إسترليني، وسيكون عليه اختيار 10 أشخاص يشاركونه الرحلة عبر (SpaceX’s).

ونقل موقع البي بي سي، عن ميزاوا قوله أنه كان يعشق القمر منذ صغره ولم يتردد في شراء أول تذكرة فور عرضها للبيع. وعن الأشخاص الذين سيختارهم لمشاركته الرحلة، قال أنه قرر اختيار فنانين لنقل التجربة كما يرونها بأينهم وسيكون من بينهم موسيقياً ورساما وراقصا ومنتج أفلام كما يتمنى حضور رجل الأعمال الكندي إيلتون ماسك فهو وفقاً لتعبيره، يتمتع بشخصية "مجنونة" تماماً مثله.

وعبّر ميزاوا عن فخره كونه أول شخص سيذهب في رحلة إلى القمر منذ عام 1972 آملا أن تفتح هذه التجربة آفاقا للسياحة الفضائية.

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