أول رحلة سياحية حول القمر قريباً

المصدر: واشنطن - د ب أ

أعلنت شركة «سبيس إكس» أنها ستطلق قريباً أول رحلة سياحية خاصة في العالم تقل راكباً للتحليق حول القمر.

وقالت الشركة على تويتر إن الرحلة التي ستنطلق على مركبة الإطلاق «بي إف آر» ستكون «خطوة مهمة إلى الأمام لتمكين الأشخاص العاديين من حلم السفر إلى الفضاء».

وأضافت: «فقط 24 إنساناً ذهبوا إلى القمر في التاريخ، ولم يقم أحد بزيارة القمر منذ رحلة أبولو في عام 1972».

وقالت الشركة إنها ستعلن عن مزيد من التفاصيل يوم الاثنين المقبل.

وبسؤاله عبر تويتر عما إذا كان سيكون هو الراكب في تلك الرحلة، رد إيلون ماسك، مؤسس الشركة بنشر رمز تعبيري للعلم الياباني.